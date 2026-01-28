وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند

أعلنت وزارة الخارجية الدنمركية أن البلاد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند، في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام أشهر بين الدنمرك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.