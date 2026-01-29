الأخبار
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"
أخبار دولية
2026-01-29 | 00:29
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والزعيم الصيني شي جينبينغ الخميس، خلال لقائهما في بكين، على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلديهما بعد سنوات من التوتر وفي ظل التوترات العالمية.
وقال ستارمر للصحافيين قبل بدء اجتماعه مع شي في قاعة الشعب الكبرى: "لا ينبغي للخلافات القائمة أن تمنع التعاون".
وأضاف دون تحديد هذه الخلافات التي تشمل أوكرانيا وهونغ كونغ والاتهامات المتبادلة بالتجسس: "الصين لاعب محوري على الساحة الدولية، ومن الحيوي بناء علاقة أكثر عمقا معها لا تمكننا من تحديد فرص التعاون فحسب، بل تسمح لنا أيضا بإجراء حوار هادف حول القضايا التي نختلف فيها".
ورد شي بالقول إن "الوضع الدولي الحالي معقد ومتشابك"، مردفا أنه "ينبغي على الصين والمملكة المتحدة تعزيز حوارهما وتعاونهما" بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن وقوتين اقتصادين عالميتين.
وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة بريطاني إلى الصين منذ زيارة تيريزا ماي عام 2018. وتقول داونينغ ستريت إنها تسعى إلى تعزيز "شراكة عملية ومتماسكة" مع دولة شهدت علاقاتها معها توترا في السنوات الأخيرة.
وتأتي زيارة ستارمر إلى الصين بعد فترة وجيزة من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتسعى لندن، كما هو الحال بالنسبة لعدد من العواصم الغربية الأخرى، لاستكشاف سبل التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل تصاعد التنافس الدولي، وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير تحالفاته السابقة.
أخبار دولية
الوزراء
البريطاني
تحسين
العلاقات
الصين
"حيوي"
التالي
ماسك يتطلع لطرح أسهم شركته "سبايس اكس" للاكتتاب العام تزامنا مع حدث فلكي نادر وعيد ميلاده
15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
