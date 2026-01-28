15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا

أعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن طائرة كانت تقل 15 شخصا بينهم نائب، تحطّمت قرب الحدود مع فنزويلا الأربعاء، ما أسفر عن مقتل الركاب والطاقم.



وأقلعت الطائرة التي كانت تشغّلها شركة الطيران الحكومية الكولومبية ساتينا، من مدينة كوكوتا وفقدت الاتصال بأبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها في أوكانيا القريبة.



وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني في تصريح لوكالة فرانس برس: "لا ناجين" من التحطّم.

