15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا
أخبار دولية
2026-01-28 | 16:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا
أعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن طائرة كانت تقل 15 شخصا بينهم نائب، تحطّمت قرب الحدود مع فنزويلا الأربعاء، ما أسفر عن مقتل الركاب والطاقم.
وأقلعت الطائرة التي كانت تشغّلها شركة الطيران الحكومية الكولومبية ساتينا، من مدينة كوكوتا وفقدت الاتصال بأبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها في أوكانيا القريبة.
وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني في تصريح لوكالة فرانس برس: "لا ناجين" من التحطّم.
أخبار دولية
تحطّم
طائرة
كولومبيا
التالي
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"
وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند
السابق
0
آخر الأخبار
15:54
أ.ف.ب: فقدان طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا
آخر الأخبار
15:54
أ.ف.ب: فقدان طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا
0
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
0
أخبار دولية
2025-12-23
تركيا: فقدان الاتصال مع طائرة تقل رئيس الأركان الليبي بعد إقلاعها من أنقرة
أخبار دولية
2025-12-23
تركيا: فقدان الاتصال مع طائرة تقل رئيس الأركان الليبي بعد إقلاعها من أنقرة
0
أخبار دولية
2025-12-09
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على بعد نحو 200 كيلومتر من موسكو
أخبار دولية
2025-12-09
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على بعد نحو 200 كيلومتر من موسكو
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
0
صحف اليوم
02:02
الشرق الأوسط أمام "لحظة تحوّل" أميركية-إيرانية (الجمهورية)
صحف اليوم
02:02
الشرق الأوسط أمام "لحظة تحوّل" أميركية-إيرانية (الجمهورية)
0
أخبار دولية
01:50
الجيش الفنزويلي وجهاز الشرطة يتعهدان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز
أخبار دولية
01:50
الجيش الفنزويلي وجهاز الشرطة يتعهدان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز
0
أخبار دولية
01:48
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
01:48
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
0
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
3
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
6
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
7
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
8
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
