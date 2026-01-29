الأخبار
LBCI
LBCI

سماع دوي إطلاق نار وانفجارات قوية في عاصمة النيجر

أخبار دولية
2026-01-29 | 00:44
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات قوية في عاصمة النيجر
0min
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات قوية في عاصمة النيجر

أفاد شاهد من رويترز بأن دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات قوية سُمع في وقت مبكر من اليوم الخميس بالقرب من مطار نيامي الدولي في النيجر.

وأشار الشاهد إلى أن إطلاق النار الكثيف ظل مستمرا بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، وكان قد بدأ قبل ذلك بساعة.

وأظهر مقطع فيديو على منصة إكس ما بدا أنه أفق المدينة ليلا تومض فيه نيران الأسلحة، لكن لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في انقلاب تموز 2023.

أخبار دولية

إطلاق

وانفجارات

عاصمة

النيجر

LBCI
أخبار دولية
2025-11-07

سماع دوي إنفجارات قرب العاصمة السودانية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-03

سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

أ.ف.ب: سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

فرانس برس: دوي انفجارات قوية في كراكاس

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
صحف اليوم
02:02

الشرق الأوسط أمام "لحظة تحوّل" أميركية-إيرانية (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
01:50

الجيش الفنزويلي وجهاز الشرطة يتعهدان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز

LBCI
أخبار دولية
01:48

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:12

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026

LBCI
حال الطقس
2026-01-27

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
منوعات
2025-12-03

"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27

الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟

LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
أخبار لبنان
05:50

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أمن وقضاء
06:44

الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري

