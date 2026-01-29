الأخبار
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات قوية في عاصمة النيجر
أخبار دولية
2026-01-29
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات قوية في عاصمة النيجر
أفاد شاهد من رويترز بأن دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات قوية سُمع في وقت مبكر من اليوم الخميس بالقرب من مطار نيامي الدولي في النيجر.
وأشار الشاهد إلى أن إطلاق النار الكثيف ظل مستمرا بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، وكان قد بدأ قبل ذلك بساعة.
وأظهر مقطع فيديو على منصة إكس ما بدا أنه أفق المدينة ليلا تومض فيه نيران الأسلحة، لكن لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في انقلاب تموز 2023.
