مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبيل اجتماع لمجلس وزراء الخارجية، أن الاتحاد سيدرج على الأرجح الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.وقالت: "سنفرض عقوبات جديدة على إيران، وأتوقع أيضا أن ندرج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة المنظمات الإرهابية".