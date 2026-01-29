الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لوك أويل" الروسية الخاضعة لعقوبات تعلن بيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب" الأميركية

أخبار دولية
2026-01-29 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لوك أويل&quot; الروسية الخاضعة لعقوبات تعلن بيع أصولها الخارجية لشركة &quot;كارلايل غروب&quot; الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"لوك أويل" الروسية الخاضعة لعقوبات تعلن بيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب" الأميركية

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" الخاضعة لعقوبات أميركية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنها ستبيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب" الأميركية.
     
وقالت الشركة، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، إنها "وقعت اتفاقية مع شركة الاستثمارات الأميركية كارلايل لبيع شركة لوك أويل الدولية المحدودة"، مضيفة أن الصفقة لا تشمل الأصول في كازاخستان.
     

أخبار دولية

لوك أويل

عقوبات

كارلايل غروب

LBCI التالي
كالاس: لا أستطيع تخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لجيش أوروبي منفصل
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

الكرملين: بوتين زار مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

سويسرا تعلن أنها ستجمّد أي أصول لمادورو "بأثر فوري"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة "USJ" وشركة "HTECH"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:45

الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
05:31

تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران

LBCI
أخبار دولية
05:22

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي

LBCI
أخبار دولية
05:15

الكرملين يدعو للحوار بين أمdركا وإيران والامتناع عن استخدام القوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-22

حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-13

إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-15

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت ليلًا قنابل عدة على المنزل الذي كانت استهدفته عصر أمس في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04

إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
موضة وجمال
09:14

رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More