"لوك أويل" الروسية الخاضعة لعقوبات تعلن بيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب" الأميركية

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" الخاضعة لعقوبات أميركية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنها ستبيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب" الأميركية.



وقالت الشركة، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، إنها "وقعت اتفاقية مع شركة الاستثمارات الأميركية كارلايل لبيع شركة لوك أويل الدولية المحدودة"، مضيفة أن الصفقة لا تشمل الأصول في كازاخستان.

