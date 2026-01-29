كالاس: لا أستطيع تخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لجيش أوروبي منفصل

أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنها لا تستطيع أن تتخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لجيش منفصل، وفقا لدعوات أثارتها في الآونة الأخيرة شخصيات من بينها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندروس كوبيلوس لتشكيل قوة أوروبية.



وقالت كالاس قبل اجتماع للشؤون الخارجية: "لكل دولة أوروبية جيش، وجيوش 23 دولة هي جزء من هيكل حلف شمال الأطلسي، لذا لا أتصور أن تشكل الدول جيشا أوروبيا منفصلا. يجب أن يعتمد الأمر على الجيوش الموجودة بالفعل، وعلينا أن نرى كيف سيطبق ذلك عمليا".



وأضافت: "من المفهوم في المجال العسكري ضرورة وجود تسلسل قيادي محدد، بحيث يكون من الواضح عند وقوع أي حدث من يصدر الأوامر لمن. إذا شكلنا هياكل موازية، فسيؤدي ذلك إلى إرباك".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعوات بعض السياسيين الأوروبيين البارزين لتشكيل جيش أوروبي منفصل، والتي أثارتها الشكوك إزاء التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه أمن القارة لا سيما بعد التوتر بشأن غرينلاند.