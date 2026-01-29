الكرملين يدعو للحوار بين أمdركا وإيران والامتناع عن استخدام القوة

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وإن أي استخدام للقوة ضد طهران يمكن أن يؤدي إلى "فوضى" في المنطقة وعواقب وخيمة.وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أميركيا محتملا.