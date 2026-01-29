الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي

أخبار دولية
2026-01-29 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي

تدور معارك منذ أيام بين الجيش الفدرالي الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي، هي الأولى منذ انتهاء حرب دامية دارت في 2022 في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، على ما أفاد مصدران دبلوماسي وأمني وكالة فرانس برس، مع الإشارة إلى تعليق كل الرحلات الجوية إلى تيغراي.
     
وقال المصدران العاملان في إثيوبيا لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما إن معارك دارت في تسملت بغرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضا قوات من إقليم أمهرة المجاور. وذكرا أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيغراي، علقت الرحلات إلى الإقليم.

أخبار دولية

معارك

إثيوبيا

الجيش

إقليم تيغراي

LBCI التالي
تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران
الكرملين يدعو للحوار بين أمdركا وإيران والامتناع عن استخدام القوة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:31

أ.ف.ب عن مصادر دبلوماسية وأمنية: معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات إقليم تيغراي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-06

هجوم لقوات تيغراي على منطقة عفر الإثيوبية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس: السلطات السورية تعتقل أكثر من 300 كردي عقب معارك حلب

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

حريق كبير بين بلدات الجليلية - المطلة والزعروية في اقليم الخروب والنيران بلغت المنازل في الزعروية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:41

الكرملين: مسألة الأراضي ليست العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
09:07

مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد "فرض القانون والنظام" في مينيابوليس

LBCI
أخبار دولية
09:03

السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة

LBCI
أخبار دولية
08:33

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية ومسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18

كلام ترامب يُحيّر العالم!

LBCI
أمن وقضاء
08:00

احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-07

حلو للـLBCI: حصرية السلاح إنجاز للدولة اللبنانية وليس تنازلًا

LBCI
اسرار
00:20

أسرار الصحف 29-01-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة... هذه تفاصيل الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:11

سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
00:29

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
أخبار لبنان
03:00

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More