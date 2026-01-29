تركيا تعتقل 6 بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أن السلطات اعتقلت ستة أشخاص، من بينهم إيراني، بتهمة التجسس على الشؤون السياسية والعسكرية لصالح إيران، بعد مداهمات منسقة في خمسة أقاليم الأربعاء.وأفادت (تي.آر.تي) بأن السلطات التركية اعتقلت المشتبه بهم بعد تحقيق مشترك أجراه ممثلو الادعاء في إسطنبول وشرطة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات التركي بتهمة جمع معلومات عن قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى داخل تركيا وخارجها بالتنسيق مع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني.وأوضحت أنهم متهمون أيضًا بإجراء استطلاع حول قاعدة إنجرليك الجوية، التي يديرها حلف شمال الأطلسي في إقليم أضنة بجنوب شرق تركيا، والمشاركة في شحن طائرات مسيرة عبر تركيا لاستخدامها في دول ثالثة وتبادل معلومات مع المخابرات الإيرانية.