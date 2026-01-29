الدنمارك تُشيد باجتماع "بنّاء للغاية" مع واشنطن بشأن غرينلاند

أعلن وزير الخارجية الدنماركي أنه "أكثر تفاؤلا" بعد انطلاق محادثات فنيّة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.وقال لارس لوك راسموسن للصحافيين في اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "عقدنا الأربعاء أول اجتماع على مستوى رفيع بخصوص قضية غرينلاند في واشنطن".وأضاف أن "الأمور سارت على ما يرام في جو بنّاء للغاية، ومن المقرر عقد اجتماعات جديدة. هذا لا يعني أن الأمور قد حلت، ولكنه أمر جيد".