السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة

أخبار دولية
2026-01-29 | 09:03
السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة

أعلنت السعودية اليوم الخميس أنها أطلقت استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة لتوسيع دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة.
 

أخبار دولية

استراتيجية

وطنية

جديدة

للخصخصة

آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:25

هيغسيث: البنتاغون سيكون مستعدا لتنفيذ ما يريده ترامب بشأن إيران

LBCI
أخبار دولية
12:48

ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لمدة أسبوع

LBCI
أخبار دولية
12:45

نائب الرئيس الإيراني: اليوم يجب ان نستعدّ لحالة حرب

LBCI
أخبار دولية
12:44

ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
12:41

التحكم المروري: قطع الطريق بالاتجاهين محلة ساحة النور - طرابلس من قبل محتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
خبر عاجل
12:58

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: عقدنا اجتماعا مطولا ورئيس الحكومة جدد الالتزام بحل عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شهر شباط والاجواء الايجابية

LBCI
منوعات
2026-01-21

"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

LBCI
صحة وتغذية
10:57

"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:40

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

LBCI
أخبار دولية
12:44

ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
12:28

العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
أخبار لبنان
03:00

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

