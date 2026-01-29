الأخبار
مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد "فرض القانون والنظام" في مينيابوليس
أخبار دولية
2026-01-29 | 09:07
مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد "فرض القانون والنظام" في مينيابوليس
أعلن توم هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعمل على إرساء القانون والنظام في مدينة مينيابوليس بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل أميركيين اثنين على يد عناصر أمن فدراليين.
وقال خلال أول مؤتمر صحافي له بعد أن أوفده ترامب إلى ولاية مينيسوتا "أنا متواجد في المدينة منذ يوم الاثنين لإعادة فرض القانون والنظام في هذه المدينة المحبوبة من كثيرين، وللعمل على إبعاد التهديدات عن المجتمع".
وعن المحادثات التي أجراها هناك قال للصحافيين "اتفقنا على أمر واحد مع جميع الذين تحدثت إليهم، وهو أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى".
