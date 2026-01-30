ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن تعامل بريطانيا مع الصين "أمر خطير جدا"، وذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين وإجرائه محادثات مع الزعيم الصيني شي جينبينغ.وخلال حضوره العرض الافتتاحي لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا، قال ترامب للصحافيين عندما سئل عن تعليقه على دخول بريطانيا في "علاقات تجارية" مع الصين، إنه "أمر خطير جدا بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك".