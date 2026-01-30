ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بتجنب القيام بعمل عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أنه لم يستبعد إجراء محادثات مجددا مع الجمهورية الاسلامية بشأن اتفاق نووي محتمل.



وقال ترامب للصحافيين خلال العرض الافتتاحي لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا: "قمت ببناء الجيش في ولايتي الأولى، والآن لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران، وآمل ألا نضطر إلى استخدامها".



وبشأن امكانية إجراء محادثات مع طهران، قال: "فعلت ذلك سابقا وأخطط لذلك. نعم، لدينا الكثير من السفن الكبيرة جدا والقوية جدا التي تبحر نحو إيران الآن، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدامها".