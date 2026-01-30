منظمة الصحة العالمية تقلل من احتمال انتشار فيروس نيباه خارج الهند

قللت منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار فيروس نيباه القاتل من الهند.



وأعلنت أنها لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة بعد أن أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن حالتي إصابة بالفيروس.