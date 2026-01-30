الولايات المتحدة تخفف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك بعد أن أطاحت القوات الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني.



وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والتي "تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أميركي معترف به".