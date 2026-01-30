الأخبار
الولايات المتحدة تخفف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي
أخبار دولية
2026-01-30 | 01:27
الولايات المتحدة تخفف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي
رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك بعد أن أطاحت القوات الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والتي "تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أميركي معترف به".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
العقوبات
النفط
فنزويلا
التالي
ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا
منظمة الصحة العالمية تقلل من احتمال انتشار فيروس نيباه خارج الهند
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
2026-01-08
0
أخبار دولية
2026-01-01
عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ
0
أخبار دولية
2026-01-24
ترامب: الولايات المتحدة استولت على النفط من ناقلات فنزويلية مصادرة
أخبار دولية
0
خبر عاجل
2026-01-03
ترامب: سننخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي
خبر عاجل
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
06:27
بزشكيان لرئيس الإمارات: إيران سترد فورا وبحزم على أي عدوان
أخبار دولية
0
أخبار دولية
05:35
زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جاهزة فعليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2027
أخبار دولية
0
أخبار دولية
05:33
حماس تدعو الى فتح فوري لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
أخبار دولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
أخبار لبنان
06:22
المديرية العامة للأحوال الشخصية: جهوز القوائم الانتخابية الأولية
أخبار لبنان
0
أخبار دولية
01:39
اتفاق حول مشاريع قوانين الإنفاق لتجنب الإغلاق الحكومي الأميركي
أخبار دولية
0
خبر عاجل
07:04
رويترز: ترامب يختار المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفين وارش لإدارة المجلس بعد انتهاء ولاية جيروم باول
خبر عاجل
0
أمن وقضاء
2026-01-29
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
بالفيديو
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
3
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
8
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
