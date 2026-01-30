اتفاق حول مشاريع قوانين الإنفاق لتجنب الإغلاق الحكومي الأميركي

كشف مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي أنه تم التوصل إلى اتفاق الخميس للمضي قدما في حزمة كبيرة من مشاريع قوانين الإنفاق التي من شأنها تجنب إغلاق الوكالات الحكومية يوم السبت.



ويدعو الاتفاق إلى فصل مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي عن الحزمة وتمويلها لمدة أسبوعين بالمستويات الحالية.