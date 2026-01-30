إسرائيل تعلن قتل ثلاثة مسلحين قرب رفح في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه شن ضربات خلال الليل على ثمانية مسلحين وقتل ثلاثة منهم في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك في ظل وقف إطلاق النار في القطاع.



وأفاد الجيش في بيان، بأن الجنود رصدوا قبيل الفجر ثمانية مسلحين خرجوا من "بنية تحتية تحت الأرض" في شرق رفح و"قام سلاح الجو الإسرائيلي بضرب ثلاثة منهم وتصفيتهم".



وأضاف البيان أن ضربات أخرى نفّذت وأن الجنود "يواصلون عمليات التفتيش في المنطقة لرصد و"تصفية" جميع المسلحين".

