قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق على إيقاف إطلاق النار مع الحكومة وعملية دمج متسلسلة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد اليوم الجمعة أنها اتفقت على إيقاف إطلاق نار مع الحكومة السورية في إطار اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات و الهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، وذلك في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا بين الجانبين.



وأوضحت في بيان أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.