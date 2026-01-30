زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا التي تطالب بها روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في الشرق أوكرانيا تطالب بها روسيا.



وقال في تصريحات لصحافيين: "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة النزاع على الأراضي، خصوصا في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا".



وأشار الى أن روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهما الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك يحقق لهم أي فائدة".