موقع إسرائيلي: مدمرة أميركية ترسو في ميناء إيلات بجنوب إسرائيل

ذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أميركية رست في ميناء إيلات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وإيران.



وقال الموقع إن وصول المدمرة إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي.