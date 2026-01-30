الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موقع إسرائيلي: مدمرة أميركية ترسو في ميناء إيلات بجنوب إسرائيل
أخبار دولية
2026-01-30 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
موقع إسرائيلي: مدمرة أميركية ترسو في ميناء إيلات بجنوب إسرائيل
ذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أميركية رست في ميناء إيلات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وإيران.
وقال الموقع إن وصول المدمرة إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي.
أخبار دولية
مدمرة أميركية
ميناء إيلات
إسرائيل
التالي
الكرملين: ترامب طلب من بوتين وقف الضربات على كييف حتى أول شباط
زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا التي تطالب بها روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية ومواقع إطلاق جنوب نهر الليطاني
آخر الأخبار
2025-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية ومواقع إطلاق جنوب نهر الليطاني
0
آخر الأخبار
2025-11-30
الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا
آخر الأخبار
2025-11-30
الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا
0
أخبار دولية
2025-12-09
دورية إسرائيلية تتوغّل في جنوب سوريا وتوقع ثلاثة جرحى
أخبار دولية
2025-12-09
دورية إسرائيلية تتوغّل في جنوب سوريا وتوقع ثلاثة جرحى
0
آخر الأخبار
2026-01-27
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-27
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:50
مصادر لرويترز: أميركا تبطئ عمليات نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية للعراق
أخبار دولية
11:50
مصادر لرويترز: أميركا تبطئ عمليات نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية للعراق
0
أخبار دولية
11:17
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على مطار نيامي
أخبار دولية
11:17
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على مطار نيامي
0
أخبار دولية
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
أخبار دولية
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
0
أخبار دولية
09:43
إيران ستصنف قوات مسلحة أوروبية أدرجت الحرس الثوري على القائمة السوداء باعتبارها “إرهابية"
أخبار دولية
09:43
إيران ستصنف قوات مسلحة أوروبية أدرجت الحرس الثوري على القائمة السوداء باعتبارها “إرهابية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:36
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة صديقين - قضاء صور
آخر الأخبار
09:36
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة صديقين - قضاء صور
0
منوعات
11:45
رزقا بطفلة لا تمتّ بصلة وراثية لأيٍّ منهما... إليكم القصة الصادمة
منوعات
11:45
رزقا بطفلة لا تمتّ بصلة وراثية لأيٍّ منهما... إليكم القصة الصادمة
0
آخر الأخبار
12:02
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
12:02
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
0
عالم الطبخ
2026-01-22
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
عالم الطبخ
2026-01-22
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
3
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More