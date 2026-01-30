تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات يجب أن تكون "عادلة ومنصفة".



وقال عراقجي: "نحن أكثر استعدادا مما كنا عليه في حزيران من العام الماضي وإيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية. ونأمل أن تتصرف الولايات المتحدة بعقلانية ومنطق".



وشدد عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، على أن إيران مستعدة أيضا للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام.



ووصف محادثاته مع فيدان في إسطنبول بأنها "جيدة ومفيدة".



من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا بينهما، مجددا أن أنقرة تعارض التدخل الأجنبي في إيران.



واعتبر فيدان أنه من المهم استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني لتخفيف التوتر بالمنطقة.

من جهة أخرى، أعلن فيدان أن تركيا تراجع عن كثب اتفاق اندماج جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.



وقال: "ندرس عن كثب اتفاق الاندماج؛ الاندماج الحقيقي يصب في مصلحة سوريا، والأطراف تدرك بالفعل شروطه".