بزشكيان لرئيس الإمارات: إيران سترد فورا وبحزم على أي عدوان

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة أن الرئيس مسعود بزشكيان قال لرئيس دولة الإمارات إن طهران سترد فورا وبحزم على أي عدوان.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أضاف بزشكيان أن إيران ترحب بالحوار ولا تسعى للحرب.