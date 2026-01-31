وزير خارجية المكسيك يناقش مع روبيو تعزيز التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية يوم الجمعة أن وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي تحدث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وتحدثا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.