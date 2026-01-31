الصين تجري دوريات بحرية وجوية حول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الصيني أن الصين أجرت دوريات استطلاع بحرية وجوية حول منطقة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي يوم السبت.



وتقع المنطقة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لكن الصين تزعم أيضا أنها جزء من أراضيها.