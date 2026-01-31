عراقجي: مستعدون لاتفاق "لا أسلحة نووية.. لا عقوبات"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة للالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية في إطار اتفاق نووي "عادل ومتوازن"، يراعي مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا أن رفع العقوبات يمثل شرطا أساسيا لأي تفاهم محتمل، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وأوضح عراقجي، في منشور على "إكس" أن إيران "لم تسع يوما إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشددا على أن طهران منفتحة على اتفاق يضمن مبدأ "لا أسلحة نووية" إلى جانب تقديم ضمانات واضحة برفع العقوبات المفروضة عليها.



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور الذي تلعبه تركيا ودول إقليمية أخرى في دعم جهود السلام والاستقرار، معربا عن شكر طهران لما وصفه بـ"المساعي الأخوية" التي تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.

