منظمات غير حكومية: تركيا تمنع قافلة مساعدات متّجهة إلى كوباني من الوصول إلى الحدود

ندّدت منظمات غير حكومية ونائبة تركية بمنع أنقرة قافلة مساعدات متّجهة إلى كوباني (عين العرب)، المدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة في شمال سوريا والتي يحاصرها الجيش السوري، من الوصول إلى الحدود، رغم اتفاق أُعلن الجمعة بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية.وقالت النائبة التركية المواكبة للقافلة عدالت كايا المنتمية إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المناصر للأكراد، في تصريح لوكالة فرانس برس: "إن الشاحنات ما زالت تنتظر في مستودع على الطريق السريع. سنواصل مفاوضاتنا اليوم. نرغب في أن تتمكن من المرور عبر معبر مرشد بينار" الواقع في الجانب التركي المقابل لكوباني.وجاء في منشور على إكس لمنصة "دياربكر للتضامن والحماية" المنظّمة لحملة المساعدات، أن 25 شاحنة محمّلة بمياه وحليب وأغذية رضّع وبطانيات تم جمعها في دياربكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، "لم يُسمح لها بعبور الحدود".واعتبرت المنصة التي تضم منظمات غير حكومية عدة أن "عرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل سلعا أساسية أمر غير مقبول، سواء من منظور القانون الإنساني أو من منظور المسؤولية الأخلاقية".