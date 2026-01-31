مارندي: أي عدوان على إيران سيؤدي الى رد فعل لا هوادة فيه وسيؤثر على صادرات النفط والغاز

هذا التهديد أرادت طهران إيصاله الى خصومها في عز التحشيد العسكري، وهذه المرة بلسان محمد مارندي، مستشار الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا سابقاً، علماً بأن إيران بدأت هذا المساء مناورة برية، إستخدمت فيها صواريخ بالستية.





