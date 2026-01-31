ويتكوف يؤكد إجراء مباحثات "بنّاءة" مع روسيا بشأن أوكرانيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترام ستيف ويتكوف، أنه أجرى محادثات "بنّاءة" في فلوريدا مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، في إطار الوساطة الأميركية الرامية إلى وضع حدّ للحرب في أوكرانيا.



ووصف ويتكوف في منشور على منصة إكس الاجتماع بأنه "مشجّع" معتبرا أنه "يُظهر أن روسيا تبذل جهودا من أجل السلام في أوكرانيا".



وأوضح أن الوفد الأميركي ضمّ أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت وجاريد كوشنر، صهر ترامب.