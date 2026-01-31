الإطار التنسيقي يتمسّك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية رغم تهديدات ترامب

أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تمسّكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة.



وشدّد الإطار في بيان على أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص بعيدا عن الإملاءات الخارجية"، مؤكدا "تمسّكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".