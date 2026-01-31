رئيسة البعثة الأميركية في كراكاس تصل الى فنزويلا

وصلت الرئيسة الجديدة للبعثة الأميركية في كراكاس الى فنزويلا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات بين البلدين بعد أقل من شهر على إطاحة واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله.



وأوضح المصدر أن الطائرة التي تنقل القائمة بالأعمال الأميركية لورا دوغو، حطت في مطار قرب كراكاس عند الساعة الثالثة عصرا (19,00 ت غ).