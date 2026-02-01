نحو 125 قتيلا في اشتباكات أعقبت هجمات لانفصاليين في ولاية بلوشستان الباكستانية



قُتل 18 مدنيا و15 من عناصر قوات الأمن على الأقل في هجمات شنّها انفصاليون في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، أعقبتها اشتباكات مع قوات الأمن أوقعت 92 قتيلا في صفوف المهاجمين بينهم ثلاثة انتحاريين.



تأتي هذه الهجمات غداة إعلان الجيش الباكستاني مقتل 41 متمردا انفصاليا في بلوشستان الولاية الباكستانية الفقيرة التي غالبا مع تهزّها أعمال عنف.



وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن دعمه للقوّات المسلّحة "في نضالها المستميت للدفاع عن البلد"، متّهما الهند بدعم الانفصاليين.



وأفاد القسم الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان بوقوع هجمات في مواقع متعددة بينها في كويتا عاصمة الولاية وفي مدينة غوادر.



وأكد الجيش مقتل "ثمانية عشر مدنيا بريئا" وخمسة عشر من عناصر قوات الأمن، و92 متمردا انفصاليا.



وتبنى "جيش تحرير بلوشستان"، أكبر المجموعات الانفصالية في الإقليم المحاذي لأفغانستان وإيران والذي يشهد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلّحة تقاتل الدولة، هذه الهجمات في بيان تلقته وكالة فرانس برس.



وهو أعلن أنه استهدف منشآت عسكرية وشرطية وأغلق طرقات سريعة لتأخير استجابة الجيش. وشاركت عدّة نساء في الهجمات، بحسب البيان.