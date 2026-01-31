بزشكيان: الحرب "ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت أن حربا مع الولايات المتحدة لن تكون في صالح الطرفين أو منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة عسكرية على الجمهورية الإسلامية.



وقال بزشكيان خلال اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبحث أبدا ولن تبحث في أي حال عن الحرب، وهي على قناعة عميقة بأن الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"، وذلك بحسب الرئاسة الإيرانية.

