التطورات الأخيرة في سوريا بين الشّرع ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفيًّا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحثا خلاله في التطورات الأخيرة في سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنّ الشرع أكد خلال الاتصال "حرص الدولة السورية على ضمان الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للأكراد"، مشدداً على أنّ "جميع السوريين سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية".



وأشارت الوكالة، إلى أنّ "بارزاني أعرب عن مباركته للاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مؤكداً أهمية تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها.



وشدّد الجانبان على "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بما يساهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة".