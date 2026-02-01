إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

صنّفت طهران الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابيّة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، وذلك ردا على قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي تجاه الحرس الثوري.



وقال قاليباف في مقرّ البرلمان وهو يرتدي زيّ الحرس الثوري كغيره من النواب في إشارة تضامن "بموجب المادة السابعة من قانون التدابير المضادة حول تصنيف فيلق حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، باتت تعتبر جيوش البلدان الأوروبية جماعات إرهابية".



وليست تداعيات هذا القرار واضحة بعد.