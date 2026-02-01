الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي

أخبار دولية
2026-02-01 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه يرحّب بالاستثمارات الصينية في قطاع النفط الفنزويلي، فيما تسعى كراكاس إلى إنعاش اقتصادها المنهك عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو.
     
وتتمتّع فنزويلا بأكبر احتياطي نفط مثبت في العالم وهي عدّلت قوانينها هذا الأسبوع لتفتح القطاع على الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
     
وكانت الصين أكبر شارٍ للنفط الفنزويلي في عهد مادورو الذي أثار اعتقاله في عملية عسكرية أميركية في 3 كانون الثاني/يناير ونقله إلى الولايات المتحدة استنكار الخارجية الصينية وجعل مستقبل العلاقات بين بكين وكراكاس مبهما.
     
وقال ترامب لصحافيين السبت على متن الطائرة الرئاسية "الصين مرحّب بها للانضمام وعقد صفقة كبيرة في مجال النفط. نحن نرحّب بالصين".
     
وهو لفت إلى أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعطت موافقتها الجمعة لاتفاق تعاون في مجال الطاقة مع الهند.
     
وصرّح ترامب "الهند ستنضمّ وستشتري النفط الفنزويلي، بدلا من شرائه من إيران، فقد عقدنا هذه الصفقة، الصفقة بخطوطها العريضة، لكن الصين مرحّب بها للانضمام وشراء النفط".
     
وأشار ترامب الذي ذكر في أكثر من مناسبة أن واشنطن باتت تتولّى الإدارة في فنزويلا إلى أن الولايات المتحدة وكراكاس ستتشاركان عائدات النفط، مؤكدا أن بلده "يتّفق على نحو جيّد جدّا مع القيادة في فنزويلا. وهم يبلون فعلا بلاء حسنا".

أخبار دولية

بالاستثمارات

الصينية

النفط

الفنزويلي

LBCI التالي
خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...
آخر اتفاق نووي بين واشنطن وموسكو يشارف على الانتهاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-05

الخارجية الصينية بشأن صادرات النفط الفنزويلية: القانون سيحمي المصالح الصينية في فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

ترامب: روسيا ودول أخرى تريد النفط الفنزويلي وسنبيعهم إياه وسنستخدم عوائد هذا النفط لصالح شعبها

LBCI
أخبار دولية
2026-01-10

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية عوائد بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-08

ترامب لنيويورك تايمز: بدأنا جني أموال للولايات المتحدة من خلال استيراد النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:44

خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...

LBCI
أخبار دولية
07:46

آخر اتفاق نووي بين واشنطن وموسكو يشارف على الانتهاء

LBCI
أخبار دولية
07:44

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

LBCI
أخبار دولية
07:14

التطورات الأخيرة في سوريا بين الشّرع ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

فوكس نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: لبنان إتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
22:39

نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
17:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
07:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
أخبار لبنان
10:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
خبر عاجل
22:26

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور

LBCI
خبر عاجل
22:16

مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
18:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
خبر عاجل
05:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More