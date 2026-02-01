ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه يرحّب بالاستثمارات الصينية في قطاع النفط الفنزويلي، فيما تسعى كراكاس إلى إنعاش اقتصادها المنهك عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو.



وتتمتّع فنزويلا بأكبر احتياطي نفط مثبت في العالم وهي عدّلت قوانينها هذا الأسبوع لتفتح القطاع على الاستثمارات الخاصة والأجنبية.



وكانت الصين أكبر شارٍ للنفط الفنزويلي في عهد مادورو الذي أثار اعتقاله في عملية عسكرية أميركية في 3 كانون الثاني/يناير ونقله إلى الولايات المتحدة استنكار الخارجية الصينية وجعل مستقبل العلاقات بين بكين وكراكاس مبهما.



وقال ترامب لصحافيين السبت على متن الطائرة الرئاسية "الصين مرحّب بها للانضمام وعقد صفقة كبيرة في مجال النفط. نحن نرحّب بالصين".



وهو لفت إلى أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعطت موافقتها الجمعة لاتفاق تعاون في مجال الطاقة مع الهند.



وصرّح ترامب "الهند ستنضمّ وستشتري النفط الفنزويلي، بدلا من شرائه من إيران، فقد عقدنا هذه الصفقة، الصفقة بخطوطها العريضة، لكن الصين مرحّب بها للانضمام وشراء النفط".



وأشار ترامب الذي ذكر في أكثر من مناسبة أن واشنطن باتت تتولّى الإدارة في فنزويلا إلى أن الولايات المتحدة وكراكاس ستتشاركان عائدات النفط، مؤكدا أن بلده "يتّفق على نحو جيّد جدّا مع القيادة في فنزويلا. وهم يبلون فعلا بلاء حسنا".