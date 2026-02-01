خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...



أشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى "أنّنا لن نبدأ الحرب ولا نريد مهاجمة أيّ دولة، لكننا سنردّ بقوة على مَن يهاجمنا"، مضيفاً: "إذا أشعل الأميركيّون حرباً هذه المرة، فسيحصل صراعٌ إقليميّ".



وتابع خامنئي: "الحديث عن الحرب والتحشيد العسكري ضدّنا ليس أمراً جديداً، وإيران واجهت مثل هذه الأحداث تاريخيًّا".