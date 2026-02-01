الأونروا تحذر من تصاعد العنف الإسرائيلي بالضفة الغربية لمستويات غير مسبوقة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني أن العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ "مستويات قياسية"، بحسب وكالة "وفا".

وقال لازاريني في بيان، أن ما يحدث في الضفة الغربية هو "الحرب (الإسرائيلية) الصامتة التي لم تحظَ بالتغطية الكافية".

وأضاف: "مستويات قياسية من العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول 2023، إذ قُتل أكثر من ألف فلسطيني، قرابة ربعهم من الأطفال".

وأوضح لازاريني "لا يزال عشرات الآلاف نازحين بعد مرور عام على إطلاق (إسرائيل) عملية "الجدار الحديدي"، وهي أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، وتُهدم منازلهم تدريجيا الآن لمنع عودتهم".

ولفت الى أنه "في الوقت الذي انصبّ فيه الاهتمام العالمي على غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية أمرًا طبيعيًا".