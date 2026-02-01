12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا

قضى 12 شخصا على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيّرة طال حافلة تقل عمال منجم في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون.



وأفادت الشرطة أن الحافلة كانت تسير في محيط بلدة تيرنيفكا التي تبعد حوالى 65 كيلومترا عن خط المواجهة.

وقالت "ديتيك"، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، إن القتلى كانوا عائدين من إحدى منشآت التعدين التابعة لها في المنطقة بعدما أنهوا نوبتهم.

وأظهرت صور نشرتها إدارة الطوارئ الأوكرانية ما يبدو أنها حافلة فارغة، ونوافذها الجانبية والأمامية محطمة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانزا في منشور على منصة ”تلغرام“، "سقطت طائرة مسيّرة معادية بالقرب من حافلة نقل تابعة لشركة في منطقة بافلوغراد. وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة سبعة آخرين“.