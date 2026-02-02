طهران تنفي أن يكون ترامب حدّد لها مهلة في المفاوضات بشأن ملفها النووي

نفت إيران أن يكون دونالد ترامب حدّد لها مهلة في المفاوضات حول ملفها النووي، في وقت يهدّد الرئيس الأميركي بالتدخل العسكري في الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردًا على سؤال حول تصريح ترامب عن تحديده مهلة لإيران، خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه وكالة فرانس برس، "تتصرّف إيران دائما بنزاهة وجدية في العمليات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل أبدا بالإنذارات. لذا، لا يمكن تأكيد هذا الادعاء".

وكان دونالد ترامب ردّ بالإيجاب الجمعة على سؤال عمّا إذا كان حدّد مهلة لإيران، من دجون أن يحدّد توقيتا لها، مشيرًا إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.