ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن العالم أصبح خطرًا للغاية، لكن روسيا لا تريد صراعًا عالميًا.



وأشاد ميدفيديف بالرئيس الاميركي دونالد ترامب وقال إن استئناف الاتصالات مع واشنطن أمر مشجع.

لكن ميدفيديف، الذي دأب على توجه انتقادات لاذعة إلى كييف والقوى الغربية محذرًا من أن تصعيد الحرب قد يؤدي إلى كارثة نووية، ذكر أن الغرب تجاهل مرارًا مصالح روسيا.

وقال ميدفيديف لرويترز ووكالة تاس الروسية للأنباء ومدونة (وور جونزو) الروسية المعنية بشؤون الحرب الأوكرانية في مقابلة في مقر إقامته خارج موسكو "الوضع خطير للغاية".

وأضاف ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس الروسي من 2008 إلى 2012 "لسنا مهتمين بصراع عالمي. لسنا مجانين... لا يمكن استبعاد صراع عالمي".