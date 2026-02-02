ألمانيا تعتقل 5 بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية

أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أن السلطات الألمانية ألقت القبض اليوم الاثنين على خمسة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تصدير البضائع إلى ما لا يقل عن 24 شركة دفاع روسية مدرجة على القائمة المحظورة.ووفقا لبيان صادر عن المكتب، فإن المشتبه بهم، وهم من الجنسيات الألمانية والأوكرانية والروسية، متهمون باستخدام شركة مقرها في لوبيك وشركات وهمية لتسليم حوالي 16 ألف شحنة إلى روسيا بقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو (36 مليون دولار) منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مع الاشتباه في وقوف أجهزة حكومية روسية وراء شبكة المشتريات.