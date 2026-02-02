إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

أعلنت إيران أنها تتوقع وضع "إطار" للمفاوضات مع الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة"، في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل العسكري ضد طهران.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "دول المنطقة تضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل"، مذكّرا بأن لا علاقات دبلوماسية منذ أربعة عقود بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف "نوقشت نقاط عدة، ونحن ندرس ونضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل كل مرحلة من العملية الدبلوماسية التي نأمل في أن نتفق عليها في الأيام المقبلة. ويشمل ذلك آلية العمل وإطاره"، لكنه لم يحدد المواضيع التي ستُناقش.