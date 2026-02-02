رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح يفتح نافذة أمل لغزة

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أن فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، يفتح نافذة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال علي شعث في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة".