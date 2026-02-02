بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على إجراء مماثل من موسكو

أعلنت بريطانيا أنها ألغت اعتماد دبلوماسي روسي، ردا على ما وصفته بقرار "غير مبرر وليس له أساس" من موسكو بطرد دبلوماسي بريطاني الشهر الماضي بتهمة التجسس.