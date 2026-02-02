وزير خارجية الأردن يؤكد أن بلاده لن تكون منطلقا لأيّ عمل عسكري ضد إيران

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني عباس عراقجي في خلال إتصال هاتفي الإثنين إن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران.



ونقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي أكد لعراقجي أن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه".