لافروف: الضغط الاقتصادي على كوبا "غير مقبول"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الضغط" الاقتصادي والعسكري على كوبا "غير مقبول"، بعدما صعّدت الإدارة الأميركية تهديداتها حيال الجزيرة الشيوعية.



وأكد لافروف بحسب بيان عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز عدم قبول ممارسة ضغوط اقتصادية وعسكرية على كوبا، بما في ذلك عرقلة إمدادات الطاقة إلى الجزيرة.