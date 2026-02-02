بريطانيا تدرج 11 اسما جديدا على قائمة العقوبات المفروضة على إيران

أعلنت بريطانيا أنها أدرجت 11 اسما جديدا على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، حيث شملت القائمة 10 أفراد وكيانا واحدا.