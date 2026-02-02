ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند: نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى "اتفاق تجاري" مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرا الى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا.



وقال ترامب على منصته تروث سوشال بعد اتصاله مع مودي، إن الأخير "وافق على وقف شراء النفط الروسي" وتعهد بشراء "مزيد من النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".



وأعلن أنه من باب "الصداقة والاحترام" لمودي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 الى 18 في المئة، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.